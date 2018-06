Schweighöfer von Hollywood fasziniert

BERLIN - Der Schauspieler Matthias Schweighöfer (37) ist von Hollywood fasziniert, muss dort aber nicht unbedingt arbeiten. "Wenn Hollywood mich nicht will, bricht keine Welt zusammen", sagte er in einem am Sonntagabend von Spiegel Online veröffentlichten Interview. Er möge die Stadt Los Angeles einfach sehr gern. "Man wird immer freundlich begrüßt, auch wenn das oberflächlich ist."

Schauspieler Matthias Schweighöfer mag Los Angeles. © Bernd von Jutrczenka (dpa)



Diese Leichtigkeit mache das Leben einfacher. L.A. sei "diese Kombination aus Berlin-Mitte und so'n bisschen Wannsee". Er überlege sich tatsächlich, ob er sich ein Haus kaufe. "Dann wäre ich gezwungen, mal ein, zwei Jahre hier zu leben - könnte ich das überhaupt? Das würde ich gern herausfinden." Sein Leben, seine Familie seien zwar in Deutschland: Aber mal rauszugehen, wäre vielleicht ganz gut.

