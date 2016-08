Schweinsteiger kommt zum DFB-Team - PK vor Abschiedsspiel

vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Einen Tag vor seinem Abschiedsspiel stößt Bastian Schweinsteiger zur Fußball-Nationalmannschaft. Der scheidende Kapitän wird am Vormittag im Teamhotel in Düsseldorf erwartet.

Bastian Schweinsteiger macht gegen Finnland sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft. Foto: Arne Dedert (dpa)



Anschließend sitzt der 32-Jährige noch vor dem Training der DFB-Auswahl auf dem Podium bei der letzten Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Finnland am Mittwochabend (20.45 Uhr) in Mönchengladbach.

Schweinsteiger bestreitet im Borussia-Park sein 121. und letztes Länderspiel für Deutschland. Bundestrainer Joachim Löw will erst anschließend bekannt geben, wen er zum Nachfolger des langjährigen Bayern-Profis machen wird.

«Beide werden uns menschlich fehlen. Sie haben die Nationalmannschaft geprägt und das Größtmögliche erreicht», sagte Löw über Schweinsteiger und dem ebenfalls scheidenden Lukas Podolski, der sein Abschiedsspiel im DFB-Trikot aber wegen einer Verletzung erst im März 2017 bestreiten soll.

Beide hatte im Juni 2004 ihr Länderspieldebüt gefeiert und sind somit die letzten beiden Profis, die länger zum DFB-Team gehören als Löw selbst, der kurz darauf als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann zur Nationalmannschaft kam.

Die Weltmeister-Auswahl bestreitet mit dem Test gegen Finnland ihr erstes Spiel in dieser Saison. Am Sonntag startet sie in Oslo gegen Norwegen die WM-Qualifikation für 2018. Löw hatte für den Weg nach Russland eine Verjüngung des Teams angekündigt. Schweinsteiger und Podolski hätten den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt gewählt, sagte der Bundestrainer.

dpa