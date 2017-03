Schwerer Schneesturm zieht über Nordosten der USA

vor 7 Minuten

NEW YORK - Wenige Tage vor dem kalendarischen Frühlingsanfang bereiten sich Millionen Menschen im Nordosten der USA auf einen schweren Schneesturm vor. Allein in der Metropole New York könnten bis zu 50 Zentimeter Schnee fallen, warnte der Nationale Wetterdienst.

«Obwohl es Mitte März ist, fühlt es sich in weiten Teilen des Landes weiter wie Winter an», schreiben die Meteorologen in einer Warnung. © John R. Ehlke (dpa)



«Obwohl es Mitte März ist, fühlt es sich in weiten Teilen des Landes weiter wie Winter an», schreiben die Meteorologen in einer Warnung. Foto: John R. Ehlke (dpa)



Neben schweren Schneefällen seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde möglich, hieß es. "Obwohl es Mitte März ist, fühlt es sich in weiten Teilen des Landes weiter wie Winter an", schrieben die Meteorologen in einer Warnung.

Neben New York galten die winterlichen Vorhersagen auch für die Neuengland-Staaten sowie Teile von New Jersey, Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Maryland und Delaware. So bereiteten sich Bewohner der Städte Washington, Baltimore, Philadelphia und Boston auf eine unerwartet späte Rückkehr des Winters vor. Ein Dienstag in Washington geplantes Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump wurde wetterbedingt auf Freitag verschoben.

Der Website Flightaware.com zufolge, die unter anderem Verzögerungen und Ausfälle im Flugverkehr zählt, wurden bereits mehr als 5300 Flüge gestrichen, mehr als 1000 davon im Raum New York. Die Website registriert allerdings nicht, ob es sich um Ausfälle aufgrund schlechten Wetters handelt oder um andere Gründe. Das Fernbusunternehmen Greyhound strich im Nordosten der USA zahlreiche Verbindungen.

Allein im Bundesstaat New York standen Hunderte Einsatzfahrzeuge sowie mehr als 400 000 Tonnen Streusalz bereit, um Straßen zu räumen und schnell wieder befahrbar zu machen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief die Menschen auf, soweit wie möglich zu Hause zu bleiben. Der Schulunterricht wurde für Dienstag gestrichen.

Auch die Vereinten Nationen bereiteten sich auf den Schneesturm vor. "Das UN-Hauptquartier ist am Dienstag wegen des erwarteten schlechten Wetters im Raum New York geschlossen", twitterte die Pressestelle von UN-Generalsekretär Antonio Guterres am späten Montagabend (Ortszeit).

dpa