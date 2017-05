Auf der B470 im Stadtgebiet Forchheim, kurz vor dem Stadtteil Reuth, kam es am Samstagsmittag gegen 13.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64-jähriges Ehepaar wollte vom Rodensteinweg aus in die Straße rechts in Richtung Ebermannstadt einbiegen. Ein 62-jähriger Mercedesfahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn des Ehepaares. Bei der Kollision wurden alle drei Unfallbeteiligten mittelschwer verletzt. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann