Schweres Erdbeben erschüttert türkische Ägäisküste

vor 1 Stunde

Istanbul (dpa) - Ein weithin spürbares Erdbeben hat am Montagnachmittag die Ägäisküste im Westen der Türkei erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke mit 6,2 an, nach Angaben des Erdbeben-Monitors des Helmholtz-Zentrums in Potsdam hatte das Beben eine Stärke von 6,4.

dpa