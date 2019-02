Sechs Tote bei Schießerei in einer Fabrik nahe Chicago

vor 18 Minuten

CHICAGO - Bei einer Schießerei in einer Fabrik in einem Vorort von Chicago im US-Bundesstaat Illinois sind sechs Menschen ums Leben gekommen.

Der Täter kam beim Schusswechsel mit der Polizei ums Leben. © Bev Horne/Daily Herald (dpa)



Der Täter kam beim Schusswechsel mit der Polizei ums Leben. Foto: Bev Horne/Daily Herald (dpa)



Ein entlassener Mitarbeiter habe in dem Werk für Wasserventile in dem Städtchen Aurora das Feuer auf seine Kollegen eröffnet und fünf von ihnen getötet, teilte Polizeichefin Kristen Ziman am Freitag (Ortszeit) mit. Bei einem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei seien fünf Beamte verletzt und der Angreifer tödlich getroffen worden. Ein sechster Polizist habe sich bei dem Einsatz eine Knieverletzung zugezogen.

Bei dem Schützen handelt es sich nach Medienberichten um einen ehemaligen Angestellten der Firma, in der er um sich schoss. © Bev Horne/Daily Herald (dpa)



Bei dem Schützen handelt es sich nach Medienberichten um einen ehemaligen Angestellten der Firma, in der er um sich schoss. Foto: Bev Horne/Daily Herald (dpa)



Der 45-jährige Schütze sei nach neuesten Erkenntnissen kurz vorher gefeuert worden. Er habe 15 Jahre für die Firma gearbeitet. Ob er die Pistole bereits bei sich hatte oder sie nach der Entlassung besorgte, stand zunächst nicht fest, wie Ziman sagte. Es habe rund 90 Minuten gedauert, bis die Einsatzkräfte die Lage in dem weitläufigen Gebäude unter Kontrolle gebracht hätten. Bei den Toten handele es sich um Männer. Aurora hat rund 200 000 Einwohner und liegt etwa 60 Kilometer westlich der Millionenmetropole Chicago.

Angestellte wurden in Sicherheit gebracht. © Matt Marton/FR170980 AP (dpa)



Angestellte wurden in Sicherheit gebracht. Foto: Matt Marton/FR170980 AP (dpa)



US-Präsident Donald Trump sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. "Amerika steht hinter Ihnen", twitterte er am Freitagabend (Ortszeit). Den Polizeibehörden in Aurora zollte er Lob für "großartige Arbeit". Gouverneur Jay Robert Pritzker zeigte sich bestürzt. "Es gibt keine Worte für die Art des Bösen, das unseren Nachbarn ihre Hoffnungen, ihre Träume und ihre Zukunft stiehlt", wurde er von der "Chicago Tribune" zitiert.

Ermittler durchsuchen das Haus, in dem der mutmaßliche Schütze wohnte. © Matt Marton/FR170980 AP (dpa)



Ermittler durchsuchen das Haus, in dem der mutmaßliche Schütze wohnte. Foto: Matt Marton/FR170980 AP (dpa)



Der Vorfall weckte Erinnerungen an das Attentat in einem weiteren Ort namens Aurora im Bundesstaat Colorado. Dort hatte ein Schütze 2012 bei einer Kino-Premiere im Saal das Feuer eröffnet, zwölf Menschen getötet und etwa 70 weitere verletzt.

dpa