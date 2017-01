Sechs Tote und 13 Verletzte bei Unfall auf Autobahn in Bayern

vor 1 Stunde

BAD GRÖNENBACH - Bei einer Karambolage auf der Autobahn 7 in Bayern sind in der Silvesternacht sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 13 weitere Fahrzeuginsassen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bergungsarbeiten seien noch im Gange.

dpa