Seehofer zeigt sich gelassen vor Treffen in Wien

vor 36 Minuten

WIEN - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich vor seinem Gespräch mit der österreichischen Regierung über den von CDU und CSU ausgehandelten Asylkompromiss gelassen gezeigt.

Sebastian Kurz (r) empfängt Horst Seehofer in Wien. © Hans Punz/APA (dpa)



Sebastian Kurz (r) empfängt Horst Seehofer in Wien. Foto: Hans Punz/APA (dpa)



"Wir werden sehr freundschaftlich einvernehmliche Dinge besprechen", sagte Seehofer bei seiner Ankunft im Innenministerium in Wien. Es sei ein Besuch bei Freunden und an dieser Freundschaft werde sich am Mittwoch auch nichts ändern.

FPÖ-Mann Strache (r) will nicht, dass Österreich «für die Fehler der deutschen Politik bestraft» wird. © Robert Jaeger/APA (dpa)



FPÖ-Mann Strache (r) will nicht, dass Österreich «für die Fehler der deutschen Politik bestraft» wird. Foto: Robert Jaeger/APA (dpa)



Der Asylkompromiss von CDU und CSU sieht vor, dass aus deutschen Transitzentren bestimmte Flüchtlinge wieder nach Österreich zurückgeschickt werden sollen. Diesen Plan akzeptiert die rechts-konservative Regierung Österreichs bisher nicht. Es dürfe keine Vereinbarung zu Lasten des Landes geben, hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zuletzt mehrfach betont.

dpa