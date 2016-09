Seilbahnpanne am Montblanc: Die ganze Nacht in der Gondel

CHAMONIX - Nach der Seilbahn-Panne am Montblanc sollen die Rettungsarbeiten am Morgen weitergehen. Es müssten noch 33 Menschen in Sicherheit gebracht werden, berichtete der Radiosender France Info.

Dutzende verbrachten die Nacht in den Gondeln. © Philippe Desmazes (dpa)



Dazu müsse das Wetter mitspielen. Die Menschen hatten die Nacht in Kabinen in mehr als 3000 Metern Höhe verbracht, unter ihnen war ein Kind von zehn Jahren.

77 Menschen wurden bereits gerettet. Dies waren mehr als zunächst bekannt, weil es Rettern auch gelang, Menschen abzuseilen. Die Retter setzten zudem mehrere Hubschrauber ein.

Verhedderte Kabel der Seilbahn waren laut der Nachrichtenagentur AFP der Grund für den Ausfall vom Donnerstagnachmittag. Wie es zu der ungewöhnlichen Panne kommen konnte, blieb zunächst offen.

Die Seilbahn läuft über eine Länge von fünf Kilometern auf eine maximale Höhe von 3842 Metern.

Der Montblanc in Frankreich an der Grenze zu Italien ist mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen.

