Nach den Vizemeisterschaften 2003 und 2004 sichern sich Bambergs Basketballer, damals noch unter dem Namen GHP Bamberg, den ersten Titel ihrer Geschichte. In einer packenden Finalserie bezwingt das Team von Dirk Bauermann die Opel Skyliners Frankfurt in fünf Spielen. Zuvor schaltete Bamberg in den Playoffs Oldenburg und Gießen souverän aus. Der erste Meistertitel ist keine Überraschung, so stark wie die Oberfranken in den beiden Jahren zuvor spielten. Trotzdem ist er für die Region etwas besonderes: Freak City ist geboren. © dpa