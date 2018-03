Shia LaBeouf und Kanye West im Partner-Look

LOS ANGELES - Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf ("Transformers") hat nach eigenen Worten einen Großteil seiner Kleidung an US-Rapper Kanye West verschenkt. West habe ihn gefragt, ob er die Kleidungsstücke für eines seiner Modeprojekte haben könnte, erklärte der 31-Jährige in einem Interview des US-Magazins "Esquire".

Schauspieler Shia LaBeouf (l) US-Rapper Kanye West sind befreundet. © Igor Vidyashev, Justin Lane Foto: Igor Vidyashev;Justin Lane (dpa)



"Nimm alles, was du willst", habe er demnach zum Ehemann von TV-Star Kim Kardashian gesagt. "Und das hat er gemacht. Er hat alle meine verdammten Klamotten genommen."

In den vergangenen Monaten war Modebloggern aufgefallen, dass der Rapper in der Öffentlichkeit häufig eine ähnliche Mütze wie der Schauspieler trug. Sogar LaBeoufs Hut aus dem Film "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" gehöre nun West, erklärte der 31-Jährige. Er und seine Mutter seien große Fans des Rappers. Am Rande eines Konzerts habe er die beiden einander vorgestellt, und der Musiker sei sehr herzlich mit seiner Mutter umgegangen, sagte LaBeouf.

