Shiffrin gewinnt Slalom von Maribor

vor 14 Minuten

Maribor (dpa) - Mikaela Shiffrin hat den Slalom von Maribor gewonnen und ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung ausgebaut. Die amerikanische Skirennfahrerin setzte sich vor Wendy Holdener aus der Schweiz und der Schwedin Frida Handsdotter durch.

Siegerin Mikaela Shiffrin baute ihre Führung im Weltcup aus. Foto: Marco Trovati (dpa)



Bei leichtem Schneefall gelang der Weltmeisterin und Olympiasiegerin ein standesgemäßes Comeback nach ihrem Slalom-Ausfall zuletzt in Zagreb und dem vierten Platz am Samstag im Riesenslalom von Maribor.

Die deutschen Starterinnen enttäuschten dagegen: Christina Geiger wurde nur 18. und verpasste damit vorerst die sichere Qualifikation für die WM im Februar. Lena Dürr rutschte vom zehnten Rang nach dem ersten Lauf noch auf Platz 21 zurück. Maren Wiesler wurde 23., Marina Wallner kam auf den 24. Platz. Am Dienstag steht in Flachau der letzte Spezial-Slalom der Damen vor den Weltmeisterschaften an.

dpa