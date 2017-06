Sieben Tote bei Terror in London

vor 1 Stunde

LONDON - Wenige Stunden nach einem Terroranschlag im Herzen Londons hat die Polizei zwölf Menschen festgenommen. Die Ermittler schlugen im Osten der britischen Hauptstadt zu, wie sie am Sonntag mitteilten.

Polizisten nehmen im Stadtteil Barking in London drei Personen fest. © Furqan Nabi (dpa)



Die Festgenommenen werden mit dem Attentat auf der London Bridge und den nahe gelegenen Borough Market in Verbindung gebracht. Dabei waren sieben Menschen getötet und rund 50 verletzt worden. Von den Menschen, die verletzt worden sind, befinden sich 21 noch in kritischem Zustand. Das habe die britische Gesundheitsbehörde NHS mitgeteilt, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Die Polizei behandelt die Angriffe als «terroristische Vorfälle». © Dominic Lipinski (dpa)



Premierministerin Theresa May kam laut PA zu einem privaten Besuch ins King's College Hospital, um Verletzte zu besuchen und mit dem Personal zu sprechen.

Schwer bewaffnete Polizisten patrouillieren im Bereich um die London Bridge und den Borough Market. © Dominic Lipinski (dpa)



Am kommenden Donnerstag wird ein neues britisches Parlament gewählt. - nicht nur gegen Terroristen, sondern auch gegen den radikalen Islam. "Jetzt reicht's", sagte die Regierungschefin. "Wir können und wir dürfen nicht so tun, als ob alles einfach so weitergehen könnte. Etwas muss sich ändern."

Spuren werden gesichert: Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Angreifer nur acht Minuten nach Eingang des Notrufs an dem Markt von Sicherheitskräften erschossen. © Frank Augstein (dpa)



: "Wir müssen viel stärker daran arbeiten, ihn aus dem öffentlichen Dienst und der Gesellschaft auszurotten." Mit dem Begriff "öffentlicher Dienst" spricht May vermutlich das Schulwesen an. Es gebe "viel zuviel Toleranz für Extremismus in unserem Land", betonte sie.

Die Polizei sperrte große Areale in der Stadt weiträumig ab. © Matt Dunham (dpa)



Internet und Messengerdienste dürften Extremisten keinen Rückzugsort mehr bieten. Vielmehr müsse besser überwacht und reguliert werden, um die Kommunikationswege von Terroristen zu stören. Dazu brauche es internationale Vereinbarungen, sagte die Regierungschefin.

Die Polizei geht davon aus, dass es über die drei erschossenen Verdächtigen hinaus keine weiteren Täter gibt. © Matt Dunham (dpa)



Der Anschlag begann am späten Samstagabend auf der London Bridge und ging auf dem nahe gelegenen Borough Market weiter, der bei Touristen sehr beliebt ist. Die Terroristen griffen ihre Opfer zuerst mit einem Kleintransporter und dann mit langen Messern an. "Das war wie ein Amoklauf", zitierte die BBC einen Zeugen. Die Täter seien zu Bars und Restaurants gelaufen und hätten gerufen: "Dies ist für Allah".

Ein Polizeihubschrauber fliegt über den Bereich um die London Bridge und den Borough Market. © Dominic Lipinski (dpa)



Die Ermittler gingen zunächst von drei Männern am Tatort aus. Alle drei dieser Täter seien tot, sagte Polizeichefin Cressida Dick. Vom Notruf bis zur Erschießung der Angreifer vergingen acht Minuten. Zur Verwicklung der zwölf Festgenommenen gab es zunächst keine Angaben.

Rettungskräfte helfen Verletzten nach dem Anschlag. © Tolga Akmen (dpa)



Erst vor knapp zwei Wochen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert des Teenie-Stars Ariana Grande in Manchester mit einer Bombe 22 Menschen in den Tod gerissen. Die Terrorattacke auf der London Bridge erinnert auch an den Angriff vom 22. März. Damals war ein 52-jähriger Mann auf der Londoner Westminster-Brücke mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Danach tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Attentäter war auch damals erschossen worden.

Menschen sprechen nach der Attacke an einer Absperrung mit einem Polizisten, um zu ihren Unterkünften zurückzufinden. © Matt Dunham (dpa)



Zu dem jüngsten Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Jedoch verwies die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group darauf, dass Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag in ihren Foren und Chat-Kanälen feierten und den IS hinter der Tat vermuteten. Am Donnerstag wählen die Briten ein neues Parlament. Wegen des Anschlags setzten fast alle Parteien ihren Wahlkampf aus, nur die rechtspopulistische Ukip-Partei schloss sich dem nicht an. International löste das Attentat Bestürzung aus.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einer "gezielten und feigen Attacke" auf unschuldige Londoner und Besucher. Die Polizei sperrte große Areale in der Stadt ab. Sie bat die Menschen, nicht leichtfertig Videos und Bilder von den Tatorten in Umlauf zu bringen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich betroffen: "Wir sind heute über alle Grenzen hinweg im Entsetzen und der Trauer vereint." Sie telefonierte mit May und sprach dieser ihre Anteilnahme aus.

US-Präsident Donald Trump erntete für eine Twitter-Nachricht zu London viel Kritik: Er war den Londoner Bürgermeister Khan angegangen und dessen Aussage verdreht, wie der Sender CNN hervorhob. "Mindestens sieben tot und 48 verwundet bei einer Terrorattacke, und der Bürgermeister von London sagt, es gibt "keinen Grund, alarmiert zu sein!"", schrieb Trump. CNN zufolge hatte sich Khan mit seiner Äußerung aber auf die Präsenz von Soldaten auf der Straße bezogen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, sein Land stehe nach der "neuen Tragödie" an der Seite Großbritanniens. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien." In der Nacht zu Montag soll die Beleuchtung des Eiffelturms zeitweise erlöschen.

dpa