Siemens/Alstom: Ton im Ringen um Zugfusion wird schärfer

vor 40 Minuten

MÜNCHEN/BRÜSSEL/PARIS - Siemens-Chef Joe Kaeser schlägt im Ringen um die Genehmigung der Zugfusion mit dem französischen Konkurrenten Alstom schärfere Töne an.

Ein TGV und ein ICE auf der Rheinbrücke in Kehl. Die Fusion zwischen Alstom und Siemens steht weiterhin auf der Kippe. © Marijan Murat (dpa)



Ein TGV und ein ICE auf der Rheinbrücke in Kehl. Die Fusion zwischen Alstom und Siemens steht weiterhin auf der Kippe. Foto: Marijan Murat (dpa)



"Wer Europa liebt, der sollte sich nicht in rückwärts gerichteten Formeln verlieren", schrieb Kaeser in einer Mitteilung an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager via Kurznachrichtendienst Twitter.

"Es muss bitter sein, wenn man technisch recht hat, aber für Europa doch alles falsch macht", hieß es weiter. Ende vergangener Woche hatten Siemens und der französische Zughersteller Alstom weitere Angebote an die Kommission übermittelt, um das Zusammengehen der ICE- und TGV-Bauer zu ermöglichen.

Vestager sieht das Vorhaben mit Blick auf den innereuropäischen Wettbewerb äußerst kritisch. Sie verlangt von Siemens und Alstom unter anderem weitreichende Veräußerungen bei der Signaltechnik sowie langjährige Lizenzierungen von Technik für Hochgeschwindigkeitszüge.

Wie das "Handelsblatt" (Montag) berichtete, haben beide Konzerne nun einer zehnjährigen Lizenzierung dieser Technik zugestimmt - zum Teil auch außerhalb Europas, nicht jedoch nach China, Japan oder Südkorea.

Der deutsche Markt für die neueste Zugplattform Velaro Novo, auf der nicht nur Hochgeschwindigkeitstechnik entwickelt wird, soll von diesen Lizenzierungen der Zeitung zufolge aber ausgenommen sein. Bislang hieß es aus Konzernkreisen, länger als fünf Jahre könne die Technik nicht lizenziert werden, da bei den dann anstehenden Ausschreibungen der weltgrößte Zugherstellers CRRC aus China mitmischen könnte.

Zudem haben die Konzerne dem "Handelsblatt" zufolge weiteren Verkäufen bei der Signaltechnik zugestimmt. Konzernkreise bestätigten am die Informationen der Zeitung. Mitte Dezember hatte Siemens in diesem Bereich bereits Veräußerungen in Höhe von vier Prozent des Umsatzes zugestimmt. Ob die neuen Konzessionen die Kommission umstimmen, ist fraglich. Sie hat bis zum 18. Februar Zeit, sich zu entscheiden.

dpa