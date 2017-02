Ski-WM: Damen- und Herren-Abfahrt am selben Tag

ST. MORITZ - Bei der Ski-WM in St. Moritz kommt es zu einem Super-Sonntag mit zwei Abfahrtsrennen an einem Tag. Die heute wegen schlechter Sicht gestrichene Herren-Abfahrt soll am Sonntag um 13.30 Uhr nachgeholt werden.

Die WM-Abfahrten der Damen und Herren finden in St. Moritz am Sonntag statt. © Jean-Christophe Bott (dpa)



Die ursprünglich für 12.00 Uhr geplante Abfahrt der Damen startet deswegen bereits um 11.15 Uhr. «Der Plan ist, dass wir morgen beide Rennen haben», sagte FIS-Renndirektor Atle Skardaal bei der Mannschaftsführersitzung der Damen in der Schweiz.

