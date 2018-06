Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

DFB-Kollaps: Herzogenaurach wird zum Tal der Tränen Bei schönstem Wetter sind etliche Fans am Mittwoch voller Spannung zum Public Viewing nach Herzogenaurach gekommen - und wurden bitter enttäuscht. Mit einem 0:2 ist die deutsche Mannschaft bei der WM 2018 historisch schon in der Vorrunde gescheitert. Bei so manchen Besucher halfen am Ende selbst Drei im Weckla und ein kühles Helles nicht über die Enttäuschung hinweg.

WM 2018: Deutschland ist raus - die Nürnberger Fans leiden Was für ein Debakel: Die deutsche Mannschaft fliegt mit einem enttäuschenden 0:2 gegen Südkorea noch in der Vorrunde aus der Weltmeisterschaft 2018. Auch bei den Besuchern des Public Viewings der Consors-Bank in Nürnberg herrscht Fassungslosigkeit über das historische WM-Aus. Die Fans finden das Ergebnis wortwörtlich zum Haare raufen.