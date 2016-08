So tun als ob: Luftgitarren-WM in Finnland

OULU - Bei der Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland haben die Teilnehmer einer Qualifikationsrunde für das Finale am Freitag noch einmal alles gegeben. In der Nacht zum Samstag sollte der Sieger des Wettbewerbs gekürt werden, bei dem sich in diesem Jahr zum 21. Mal die talentiertesten Virtuosen an der Luftgitarre messen.

Martin 'Shorty El Tiburon' Ruethschilling aus Deutschland zeigt sich alles andere als zugeknöpft. © Mauri Ratilainen (dpa)



Wer die spektakulärste Show abliefert und am überzeugendsten so tut, als hätte er wirklich ein Instrument in den Händen, darf sich neuer Weltmeister in der kuriosen Disziplin nennen. Laut Regelwerk ist sowohl eine akustische als auch eine Elektro-Luftgitarre erlaubt.

Chloe 'Mama Nash Trash' Green aus den USA hat sich bunt zurecht gemacht. © Mauri Ratilainen (dpa)



Hoffnungen auf den Titel kann sich unter anderem der Deutsche Meister David Lang alias «Udo Wonz» aus Bad Neuenahr machen. Für das Finale hat sich außerdem Daniel «Moredrive» Oldemeier qualifiziert, der in der Qualifikationsrunde den zweiten Platz belegte.

