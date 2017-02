Sonys neues Smartphone-Flagschiff mit Spitzenausstattung

vor 15 Minuten

Barcelona (dpa) - Sony schickt sein neues Mobilfunk-Flaggschiff Xperia XZ mit einer außerordentlichen Austattung ins Rennen der Premium-Smartphones.

In Kooperation mit dem Netzwerkspezialisten und Chiphersteller Qualcomm hat Sony sein Premium-Modell Xperia XZ auch fit für die Netze der Zukunft gemacht. © Andrej Sokolow (dpa)



In Kooperation mit dem Netzwerkspezialisten und Chiphersteller Qualcomm hat Sony sein Premium-Modell Xperia XZ auch fit für die Netze der Zukunft gemacht. Foto: Andrej Sokolow (dpa)



Als weltweit erstes Smartphone könne das Gerät auf seinem 5,5 Zoll großen Display Bilder in Ultra-HD-Auflösung (4K) und der Bildoptimierungstechnik HDR darstellen, kündigte Sony-Mobile-Chef Hiroki Totoki auf dem Mobile World Congress in Barcelona an. Die 19-Megapixel-Kamera ermöglicht dank einer neuen Speicher-Technologie Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 960 Bildern. Das ergebe vier Mal so detailreiche Aufnahmen als bisher möglich, sagte Totoki.

In Kooperation mit dem Netzwerkspezialisten und Chiphersteller Qualcomm hat der japanische Konzern sein Premium-Modell auch fit für die Netze der Zukunft gemacht. Das Xperia XZ unterstützt Gigabit LTE, über das Filme und Musik in Sekundenschnelle auf das Smartphone heruntergeladen werden können.

"Die Welt der Unterhaltung ist im Wandel", sagte Hideyuki Furumi, Markteting-Chef von Sony Mobile der dpa. Auf der Basis schneller Netze würden auch ganz neue Services künftig entstehen. Nicht nur Konsumenten, auch die Medien-Schaffenden seien an schnellen und leistungsfähigen Übertragungswegen sehr interessiert. "Wir arbeiten mit allen beteiligten Partnern für das entstehende Ökosystem zusammen." Das Xperia XZ sei bereit gewappnet.

dpa