Sorge um Karl Lagerfeld

vor 20 Minuten

PARIS - Sorge um Karl Lagerfeld - der Stardesigner ist zum allerersten Mal in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor nicht am Ende der Modenschau seines Hauses aufgetreten. Lagerfeld habe sich am Dienstag müde gefühlt, so das offizielle Statement von Chanel.

Modedesigner Karl Lagerfeld 2018 in Paris. © Christophe Ena (dpa)



Für das Modehaus trat nur Kreationsleiterin Virginie Viard vor das Publikum. Die Show wurde am Dienstagmorgen im Pariser Grand Palais gezeigt.

dpa