Sorge um Prinz Henrik: Familie am Krankenbett

vor 27 Minuten

STOCKHOLM - Mehrfach haben sich Mitglieder der dänischen Königsfamilie am Wochenende am Krankenbett des schwerkranken Prinzen Henrik versammelt.

Der Gesundheitszustand von Prinz Henrik hat sich drastisch verschlechtert. © Jens Büttner (dpa)



Der Gesundheitszustand von Prinz Henrik hat sich drastisch verschlechtert. Foto: Jens Büttner (dpa)



Königin Margrethe (77), Kronprinz Frederik (49), Prinz Joachim (48) und weitere Angehörige kamen am Samstag in das Rigshospitalet in Kopenhagen, wo der 83-Jährige behandelt wird.

Königin Margrethe (oben, M) empfängt Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary mit ihren Kindern am Rigshospitalet. © Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/AP (dpa)



Königin Margrethe (oben, M) empfängt Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary mit ihren Kindern am Rigshospitalet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/AP (dpa)



Am Freitag war Kronprinz Frederik von den Winterspielen in Südkorea nach Hause gereist, um bei seinem Vater zu sein. Außerdem habe Henriks Schwester Catherine de Monpezat, eine französische Nonne, ihren Bruder besucht, sagte eine Palastsprecherin.

Prinz Henriks Gesundheitszustand hatte sich dem Palast zufolge zuletzt ernsthaft verschlechtert. Henrik hatte sich im Urlaub in Ägypten im Januar eine Lungenentzündung zugezogen und wurde deshalb in Kopenhagen im Krankenhaus behandelt. Dort entdeckten die Ärzte zudem einen gutartigen Tumor im linken Lungenflügel.

Anfang der Woche hatten sich Familienmitglieder noch erleichtert gezeigt, dass sich das Geschwür als gutartig herausstellte. Jetzt sagte sein Bruder Étienne de Monpezat der dänischen Boulevardzeitung "BT": "Ich weiß, dass es meinem Bruder nicht gut geht. Es sieht aus, als sei es eine Frage von Wochen."

Der in Frankreich geborene Prinz Henrik musste im vergangenen Jahr mehrmals ins Krankenhaus, wurde unter anderem wegen Arteriosklerose, einer Verengung der Schlagadern, behandelt. Im September teilte das Königshaus mit, der 83-Jährige leide an Demenz. Seitdem trat er öffentlich kaum noch auf.

Margrethe und Henrik sind seit 1967 verheiratet, sie wurde 1972 Königin. Das Paar hat zwei Söhne, Frederik und Joachim.

dpa