Spannungen bei "Gelbwesten"-Protesten in Paris

vor 1 Stunde

PARIS - Bei "Gelbwesten"-Protesten in Paris ist es zu Spannungen gekommen. Einige Demonstranten hätten nahe dem Triumphbogen Wurfgeschosse in Richtung von Polizisten geschleudert, sagte eine Polizei-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Sicherheitskräfte hätten daraufhin Tränengas eingesetzt.

Teilnehmer einer «Gelbwesten»-Demonstration marschieren durch Paris. © Thibault Camus/AP (dpa)



Bis zum Nachmittag wurden demnach 59 Menschen im Zusammenhang mit den "Gelbwesten"-Protesten festgenommen. Sie hätten verbotene Waffen getragen oder sich einer Gruppe angeschlossen, die möglicherweise Gewalttaten begehen werde, hieß es bei der Polizei. Angaben zur Zahl der Teilnehmer oder möglichen Verletzten gab es zunächst nicht.

Demonstration in Paris. Es ist der neunte Protest-Samstag in Folge. © Thibault Camus/AP (dpa)



Auch in anderen Städten versammelten sich "Gelbwesten" zum neunten Protest-Samstag in Folge. In Bourges gingen nach Angaben der örtlichen Präfektur bis zum Nachmittag etwa 5000 Menschen auf die Straße. Ihr Protest lief zunächst überwiegend friedlich ab. In einer Straße habe die Polizei eingegriffen und eine Versammlung aufgelöst, sagte eine Sprecherin der Präfektur. Die Stadt im Zentrum Frankreichs stand unter besonderer Beobachtung der Sicherheitsbehörden, nachdem es dort Online-Aufrufe zu Massenprotesten gegeben hatte.

Bereitschaftspolizisten stehen nahe einer «Gelbwesten»-Demonstration in Paris. © Thibault Camus/AP (dpa)



Seit Mitte November demonstriert die Bewegung gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und gegen eine als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Immer wieder gab es Randale.

dpa