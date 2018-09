Am Wochenende war in der Innenstadt von Roth allerhand geboten und dank des spätsommerlichen Wetters fanden viele Besucher aus nah und fern ihren Weg in die Kreisstadt. Bereits zum 38. Mal luden die Kreisstadt sowie weit über fünfzig Rother Vereine und Verbände zum kurzweiligen Bummel in die Innenstadt ein. Dabei konnte man den zahlreichen Vereinen einmal etwas genauer über die Schulter schauen und sich vor Ort über deren Aktivitäten zu informieren. Wer seinem Gaumen etwas Gutes tun wollte, hatte die Qual der Wahl zwischen allen möglichen kulinarischen Schmankerln. Über die ganze Innenstadt hinweg reihten sich Buden und Zelte mit allerhand Attraktionen und Angeboten: Kinderschminken, „Hau den Lukas“, Entenangeln und Glücksräder waren nur einige Beispiele der zahlreichen spannenden Mitmachaktionen, die über den kompletten Sonntag angeboten wurden. Und: Mit etwas Glück lief einem sogar der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder höchstpersönlich über den Weg.

In Breitenbrunn wurde das Rad der Geschichte um 400 Jahre zurückgedreht: Dicht an dicht drängten die Zuschauer zum Tillyfest in den Marktflecken. Und sie tauchten ein in ein riesiges Spektakulum mit unzähligen Darstellern in historischen Gewändern, mit farbenfrohen Gruppen und in Lager, wo bei Speis und Trank ausgiebig gefeiert wurde.