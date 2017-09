Ab auf die Fanbank! Ein Spiel des FCN hautnah erleben

Wir suchen einen Erste-Reihe-Fan für das Heimspiel gegen Bochum - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Der Club ist für Sie das Größte und Sie wollen beim Spiel am liebsten ganz nah dran sein? Mit uns und der Nürnberger Versicherung können Sie beim Heimspiel gegen den VfL Bochum am 21. September am Spielfeldrand Platz nehmen! Dazu müssen Sie nur eine Frage richtig beantworten.

Club-Fan Matias Hefter durfte bereits in der vergangenen Saison auf der Fanbank Platz nehmen. Foto: Eva Orttenburger



Am 21. September empfängt der 1. FC Nürnberg den VfL Bochum im Max-Morlock-Stadion (Anpfiff: 20.30 Uhr) und Sie können ganz nah dran sein. Also so richtig nah. Denn gemeinsam mit der Nürnberger Versicherung sucht nordbayern.de einen Clubfan, der auf der sogenannten Fanbank Platz nehmen möchte. Diese steht dicht am Spielfeldrand, Sie sind also deutlich näher dran als auf den Rängen im weiten Max-Morlock-Stadion - so nah wie sonst nur Trainer Michael Köllner. Club-Fan Matias durfte bereits auf der Fanbank Platz nehmen und traf dabei echte Legenden des 1. FC Nürnberg.

Sie möchten das exklusive Erste-Reihe-Ticket gewinnen? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Wie endete das letzte Aufeinandertreffen des VfL Bochum mit dem 1. FC Nürnberg in der zweiten Fußball-Bundesliga? Die Partie fand am 22. Spieltag der Saison 2016/17 in Nürnberg statt.

Die Antwort schicken Sie bitte in einer Mail mit dem Betreff "Fanbank" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Geben Sie bitte zusätzlich Ihr Alter und Ihren Wohnort an und warum Sie unbedingt auf die Fanbank möchten. Vergessen Sie bitte nicht Ihre Handy-Nummer! Einsendeschluss ist der 18. September, 10 Uhr.

Informationen zur Teilnahme:

Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet und nicht gespeichert. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

