Akua Naru im E-Werk: Wir haben Gästelistenplätze

Conscious-Rapperin tritt am 17. Oktober auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Akua Naru liebt es, ihre Musik live vorzutragen. Daher ist sie schon wieder auf Tour. Nach ihrem Auftritt im Frühjahr im Hirsch gibt die Künstlerin nun ein weiteres Konzert in Franken. Für den E-Werk-Gig schmeißen wir 2x2 Gästelistenplätze in die Runde.

Akua Naru besteigt am 17. Oktober die E-Werk-Bühne. Foto: pr



Akua Naru kommt im US-Bundesstaat Connecticut zur Welt. Schon als kleines Kind schreibt sie Gedichte und landet dank der Überredungskünste eines Onkels schließlich bei Rap und Hip-Hop. Das neue Hobby begeistert. Aber noch dient es als reines Freizeitvergnügen. Nach der Schule beginnt Akua Naru ein Urbanistik-Studium in Camden. Im Zuge dessen befasst sie sich mit der Frage nach den geografischen und ökonomischen Faktoren, die bis zum heutigen Tage für die Benachteiligung von Menschen anderer Hautfarbe verantwortlich sind und ganze Communities zerstören.

Etliche Gewaltverbrechen, deren Zeuge sie wird, veranlassen die junge Frau, ihre Zelte in den USA abzubrechen. Sie begibt sich auf eine Reise rund um den Globus. Sie geht nach Asien, nach Westafrika, wo sie auch mit den eigenen Wurzeln konfrontiert wird. Letztendlich landet sie in Köln. Dort trifft sie auf viele gleichgesinnte Musiker und beginnt mit den Aufnahmen etlicher Platten. "The Journey Aflame" - das Debüt - erscheint 2011. Darauf vermengt sie afrikanische Rhythmen mit Jazz, Soul und Hip-Hop. Insgesamt ist die Scheibe dem sogenannten "Conscious Rap" zuzurechnen, da die Songtexte vorwiegend politischer und sozialkritischer Natur sind. Bekannte Vertreter dieses Subgenres sind Kendrick Lamar und Talib Kweli. Nicht wenige vergleichen das Schaffen von Akua Naru inzwischen mit Größen wie Lauryn Hill.

Nach einer Tour im vergangenen Jahr und einer weiteren Konzertreise in diesem Frühjahr, die die Wahl-Kölnerin auch nach Nürnberg führte, packt die Rapperin nun erneut die Koffer. Am Dienstag, 17. Oktober, tritt sie vor das Erlanger Publikum. Für ihren Auftritt im E-Werk verlosen wir 2x2 Gästelisteplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. Oktober um 9 Uhr.

