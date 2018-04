"Alter Kaffee" im Z-Bau: Wir verschenken Freitickets

Kasseler Kapelle kommt am 26. April nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Alter Kaffee" laden gemeinsam mit der Band Zico Ende April auf ein Konzert in den Z-Bau. Wir verlosen für den bunten Indie-Pop-Abend 2x2 Gästelistenplätze.

Alter Kaffee heißen die Herren, die am 26. April im Z-Bau auftreten. © pr



Alter Kaffee heißen die Herren, die am 26. April im Z-Bau auftreten. Foto: pr



Im Gegensatz zu Mainstream-Barden wie Max Giesinger, die in ihren Liedern die ganz großen Gefühle auf den Tisch legen, referieren die Jungs von "Alter Kaffee" in ihren Songs eher über den Suff auf der letzten WG-Party oder thematisieren den miesen Alltag vor und nach den Vorlesungen an der Uni.

Der smarte Studentenpop, den "Alter Kaffee" aufbrühen, ist Musik von Lappen für Lappen. Es erklingen Nummern, die recht gut reinpassen zwischen Tinder, Harry Potter und der ersten Jugendliebe.

Am Donnerstag, 26. April, kommen die Kasseler mit ihren Liedern in den Nürnberger Z-Bau. Mit dabei ist die ehemals hier in der Stadt angesiedelte Gruppe Zico. Die Sandkastenfreunde und Berufssandler eröffnen den Abend mit Indie-Pop. Los geht's um 19.30 Uhr.

Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 23. April um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.