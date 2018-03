And The Golden Choir im Stereo: Wir haben Freikarten

Tobias Siebert spielt mit seinem Soloprojekt am 24. April in Nürnberg vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Berliner Barde beherrscht nicht nur jedes erdenkliche Instrument, sondern tritt darüber hinaus oft als Produzent für andere Bands in Erscheinung. Für Sieberts Show in der Klaragasse spendieren wir 2x2 Gästelistenplätze.

And The Golden Choir treten am 24. April im Stereo auf. Foto: pr_by Sashberg



Im Leben des Tobias Siebert spielt die Musik seit jeher die unumstrittene Hauptrolle. Wenn der Berliner nicht gerade im Studio sitzt und dank seines Know-hows anderen Bands zu einem klangvolleren Sound verhilft, arbeitet er entweder an eigenen Stücken oder denkt sich frische Nummern für sein Indie-Projekt Klez.e aus.

Da Siebert ein begnadeter Musiker ist, macht er sich tatsächlich die Arbeit, jede einzelne Spur seiner Lieder selbst einzuspielen. Selbst Chöre werden so Stimme für Stimme in seiner Kreuzberger Unterkunft eingesungen. Bevorzugt bei Kerzenlicht. Der Atmosphäre wegen.

Bei seinen Auftritten begleitet sich der Komponist dann quasi selbst. Denn jene Tonspuren, die er nicht live spielt, werden vorher auf eine Platte gepresst und dann auf der Bühne mit abgespielt. Das klingt ein wenig irre. Und sieht auch ein wenig irre aus, wenn er da immerzu an einem alten Plattenspieler auf dem Podium herumnestelt.

Nach der ersten And The Golden Choir-Platte legt Siebert mit "Breaking With Habits" ein zweites ATGC-Werk vor. Der Titel ist gut gewählt, denn schließlich bricht der Musiker darauf in der Tat mit ein paar Traditionen.

So erklingen zwischen Klavier und Bongotrommeln hier und da die künstlich generierten Töne eines Keyboards und Drumcomputers. Außerdem finden sich Samples und Schnitte in den Produktionen, wo vorher alles streng analog war. Der Qualität seiner Lieder schadet das nicht. Weiterhin geht Torsten Siebert ein toller Sound von der Hand, der ein ums andere Mal zu überraschen weiß.

Am Dienstag, 24. April (Beginn: 20 Uhr), kommt And The Golden Choir ins Stereo. Und zwar in einer richtigen Bandbesetzung. Für dieses Konzert verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. April um 9 Uhr.

