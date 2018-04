Babylon Party im Z-Bau: Wir verlosen Karten

Neuerliche Swing-Fete findet am 30. April im Z-Bau statt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Kürze steht bereits die dritte Runde der Mottoparty an. Wir verlosen für den Abend im Roten Salon des Z-Baus 2x2 Gästelistenplätze.

Babylon Party © pr



Anfang Januar fand im Roten Salon des Z-Baus eine allererste Fete statt, bei der ausschließlich Lieder der Sparte Electroswing gespielt wurden. Dieser vergleichsweise junge Stil, der sich aus zwei völlig unterschiedlichen Musikrichtungen zusammensetzt, findet immer mehr Anhänger.

Die Vermengung von klassischem Swing, so wie man ihn aus den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kennt, mit modernem Electro, der in den Siebzigern das Licht der Welt erblickte, trifft offenbar den Nerv der Zeit. Denn nach dem gelungenen Auftakt im Januar versammelten sich auch beim Follow Up im Februar viele im Look der Twenties gehüllte Gäste im Roten Salon.

Nun steht die dritte Runde auf dem Plan. Am Montag, 30. April, ist erneut der Rote Salon Austragungsort der Babylon Party. An den Tellern werkeln diesmal Uwe Hänel und Beso Mateo.

Los geht's um 22 Uhr. In der ersten Stunde findet zudem eine kostenlose Tanzeinweisung statt. Angeboten wird der Lindy Hop Kurs vom 1. Boogie Woogie Club Nürnberg. Mit einer Nachricht an info(at)ca-events.de kann man sich dazu anmelden.

Für die schwungvolle Sause verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 26. April um 9 Uhr.

