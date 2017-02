Beginner in Bamberg: Karten zu gewinnen

Hamburger Rap-Helden gastieren am 17. März in der Brose Arena - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Das renommierte Trio lässt mit "Advanced Chemistry" ein sehr lange erwartetes viertes Album vom Stapel. Die dazugehörige Release-Tour führt die Beginner am 17. März nach Bamberg. Wir verlosen 1x2 Tickets.

Denyo Mitte November beim Konzert in der Fürther Stadthalle. Nun kommt seine Crew nach Bamberg. © Hans-Joachim Winckler

Die Beginner, die bis 2003 den Zusatz "Absolute" mit im Bandnamen führen, sind zurück. Nach einer mehrjährigen Pause, in der sich die drei Mitglieder der Gruppe um ihre eigenen Karrieren kümmern, verdichten sich im August 2010 erste Gerüchte, dass Jan Delay, Denyo und DJ Mad an einem neuen Album arbeiten.

Bis die Scheibe letztendlich den Weg in die Verkaufsregale findet, ziehen allerdings viele weitere Jahre ins Land. "Advanced Chemistry" heißt das neue Tondokument. Es erscheint vergangenen August. Auf die Fans ist Verlass. "Advanced Chemistry" erreicht wie "Black Action Heroes" Platz Eins der deutschen Charts. Als die Hamburger Hip-Hop-Helden auch noch eine ausgedehnte Hallentournee ankündigen, sind die Anhänger komplett aus dem Häuschen.

