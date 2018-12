Benjamin Lanz im Muz-Club: Tickets zu gewinnen

Multiinstrumentalist spielt am 22. Dezember in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kurz vor Weihnachten beschenkt der Muz-Club sich und seine Gäste mit dem Auftritt von Benjamin Lanz. Der Musiker ist Tour-Mitglied bei Bands wie The National und Beirut. Für die Show in Franken verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Lanz spielt am 22. Dezember im Muz-Club. Foto: pr_by Kate Diago



Der in New York beheimatete Musiker Benjamin Lanz beherrscht mehrere Instrumente und begleitet hoch angesehene Gruppen wie The National, Beirut und Sufjan Stevens auf deren Touren. Daneben schwingt er bei der Formation LNZNDRF das Zepter und betreibt zu guter Letzt auch noch ein Soloprojekt.

Eine neue Lanz-Platte ist diesen April erschienen. Die Lieder auf "Hoferlanz II" sind hauptsächlich während der Tourneen mit oben genannten Bands entstanden. Am treffendsten kann man die Nummern als ein Gemisch aus Indie und Experimental bezeichnen.

Kurz vor Weihnachten, am Samstag, 22. Dezember, (Einlass: 20 Uhr) präsentiert der Künstler die Songs dem Nürnberger Publikum. Für die Show im Muz-Club verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken Sie die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. Dezember um 9 Uhr.

