Bierzelt-Tour: LaBrassBanda blasen in Hartmannshof

Chiemsee-Volksmusiker gastieren am 14. Juni auf der Kirchweih - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Die Jungs füllen mit ihrer Mischung aus Volksmusik, Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass inzwischen allergrößte Hallen. Diesen Sommer klappern sie bayrische Bierzelte ab.

LaBrassBanda treten am 14. Juni in Hartmannshof auf. © pr_by Stefan Bausewein



Als die Burschen vom Chiemsee vor zehn Jahren damit beginnen, klassische bayrische Volksmusik mit modernen Musikstilen zu verwursteln, zieht das zunächst noch keine Wurst vom Teller. Die ersten Auftritte steigen daher vorwiegend im kleinen Kreis.

Doch dieser Umstand sollte sich rasch ändern. Bereits ein Jahr später findet ihr Sound immer mehr Beachtung. Journalisten loben die Musik der Gruppe und die Fan-Gemeinde wächst stetig. Auch das Goethe-Institut wird auf die Formation aufmerksam und verpflichtet LaBrassBanda kurzerhand als deutsche Kulturbotschafter. So absolviert die Kapelle unter anderem in Sibirien und Simbabwe gefeierte Auftritte.

Schon lange haben LaBrassBanda ihr Image als Geheimtipp von sich abstreifen können. Ihre Popularität ist so gewachsen, dass sie inzwischen sogar Konzertsäle von der Größe der Münchner Olympiahalle locker füllen.

Diesen Sommer bevorzugen sie es jedoch eine Nummer kleiner. Im Rahmen einer Bierzelt-Tour kommen LaBrassBanda am Mittwoch, 14. Juni, auf die Kirchweih nach Hartmannshof. Dort geben sie ein Bierzelt-Konzert. Zu hören gibt es dann sicherlich auch Stücke aus dem aktuellen Album "Around The World". Der Kärwa-Gig beginnt um 20 Uhr.

