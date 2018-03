Birth Of Joy im Stereo: Freitickets zu gewinnen

Niederländische Kapelle schlägt am 14.4. in Nürnberg auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kürzlich hat das holländische Psychedelic-Rock-Trio mit "Hyper Focus" ein neues Album auf den Markt gebracht. Für die Präsentation dieses Werkes im Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Birth Of Joy musizieren am 14. April im Stereo. © pr_by Tom van der Heiden



Vor gut zehn Jahren lernen sich drei Burschen an der Herman Brood Akademie im niederländischen Utrecht kennen. Wenn man an einer Musikschule studiert, liegt es natürlich nahe, den Beschluss zu fassen, eine Band zu gründen. Gesagt, getan. Das Herz von Birth Of Joy beginnt zu pochen.

Weil die Jungs - wie ihre musikalischen Vorbilder von The Doors - bewusst auf einen Bassisten verzichten, kann man die Zusammensetzung der Truppe durchaus als ungewöhnlich bezeichnen. Das Fehlen eines Bassspielers wirkt sich jedoch in keiner Sekunde negativ auf die Qualität der Musik aus. Birth Of Joy klingen trotzdem mächtig und wie die berühmte Wand.

Dass das so ist, haben die Holländer den Nürnbergern bereits im Rahmen des Nürnberg.Pop Festivals 2014 und bei einem Auftritt im Künstlerhaus vorgeführt. Birth Of Joy liefern beachtlich klingenden Psychedelic-Rock, der traditionelle Elemente mit modernen Einflüssen kombiniert.

Vor wenigen Wochen entließen die drei Herren ein neues Album in die Freiheit. Die auf Glitterhouse veröffentlichte Scheibe stellen die Niederländer auch in Nürnberg vor. Am Samstag, 14. April (Beginn: 20 Uhr), beschallen Birth Of Joy das Stereo.

Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 11. April um 9 Uhr.

