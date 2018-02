Bluesrock im Hirsch: Tickets für King King zu gewinnen

NÜRNBERG - Die mit Preisen hochdekorierte Kapelle von der Insel gibt ein Gastspiel in Franken. Wir verlosen für deren Performance im Hirsch 2x2 Gästelistenplätze.

King King performen am 6. März im Hirsch. © pr



Sänger und Gitarrist Alan Nimmo ist ein großer Fan der Gruppe The Red Devils. Vor allem deren Album "King King" hat es dem Briten angetan. Die Platte hinterläßt derart viel Eindruck beim Musiker, dass er schließlich seine eigene Band nach dem 1991 eingespielten Bluesrock Werk benennt.

Nimmos Gruppe luschert 2011 mit dem ersten eigenen Longplayer ums Eck. "Take My Hand" wird direkt mit dem British Blues Award geschmückt und die Band kurze Zeit später zur besten britischen Bluesrock Kapelle gekürt. Weil auch das Follow Up auf viel Gegenliebe stößt, steht schon bald der nächste Award in die heimischen Vitrine.

King King ruhen sich jedoch nicht auf ihren Lorbeeren aus. Die Burschen entsenden kontinuierlich neue formvollendete Bluesrock Perlen in die Welt. Und heimsen dafür weiterhin zahlreiche Preise und Auszeichnungen ein. Am Dienstag, 6. März, beschallen die Briten den Nürnberger Hirsch. Für die Show verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. Februar um 9 Uhr.

