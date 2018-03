Britischer Blues: Tickets für Danny Bryant zu gewinnen

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Neun Jahre nach seinem Bluestage-Einstand kehrt der Musiker mit einer großen Kapelle im Rücken nach Franken zurück. Für die Show im Schwanensaal verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Die Danny Bryant Big Band kommt am 24. März in den Rother Schwanensaal. © pr_by Anja Limbrunner



Den Briten sagt man ja bekanntlich nach, sie seien besonders höfliche Menschen. Ob das stimmt oder nur ein Gerücht ist, kann hier an dieser Stelle leider nicht final geklärt werden. Im Falle des im englischen Royston zur Welt gekommenen Musikers Danny Bryant ist an eben dieser Behauptung aber definitiv etwas dran. Der Bandleader ist schließlich ein ungemein zuvorkommender und freundlicher Zeitgenosse.

Mit 15 daddelt er die ersten Akkorde auf seiner Gitarre vor sich hin. Mit seinem Vater, einem Bassisten, gründet er früh eine Band und tourt mit ihr über Stock und Stein. Zu seinem großen musikalischen Vorbild zählt Bryant übrigens den legendären Walter Trout. Aber auch Heroen wie B. B. King oder Buddy Guy beeinflussen den Sound des Engländers, der im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen gerne mit abgenutzten Saiten arbeitet und das Improvisationsspiel abgöttisch liebt.

Vor neun Jahren feiert Danny Bryant seine Premiere bei den Rother Bluestagen. Nun kehrt der Brite zurück. Mit einer neunköpfigen Kapelle im Rücken. Darunter befindet sich sogar eine stattliche Bläserfraktion.

Am Samstag, 24. März (Beginn: 20.30 Uhr), spielt Danny Bryant mit seiner Truppe im Schwanensaal direkt am Marktplatz. Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 22. März um 9 Uhr.

