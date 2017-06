Burning Beach Festival: Wir haben Freikarten

Event am Brombachsee steigt vom 15. bis 18. Juni - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr bitten die Veranstalter ein zweites Mal zum Tanz auf Sand. Zahlreiche Top-Acts haben sich angekündigt. Wir verlosen 2x2 Gästelistenplätze für das Festival.

Monika Kruse legt bei Burning Beach auf. © pr



Monika Kruse legt bei Burning Beach auf. Foto: pr



In Kürze heißt es wieder Koffer packen. Alle Freunde der elektronischen Musik können vom 15. bis 19. Juni erneut einen kleinen musikalischen Kurzurlaub am Ufer des Brombachsees erleben. Das Burning Beach Festival geht dort in seine zweite Runde.

Mit Monika Kruse, Karotte, Extrawelt und Gregor Tresher reisen hochgehandelte Namen der deutschen Vierviertelszenerie nach Mittelfranken und beordern die mehreren tausend Gäste vor den Bühnen mit ihren Beatsalven direkt aufs Tanzareal.

+++ Hier geht's zum Zeitplan ++++

Neu in diesem Jahr ist so einiges. Neben dem eigentlichen Festival, das Freitag und Samstag steigt, können äußerst Erwartungshungrige bereits am Donnerstagabend eine Bootsfahrt mit Musik unternehmen. Auf dem Kahn unterhalten Stefan Riegauf und Rey & Kjavik die Gäste mit flotten Tech-House-Schiebern. Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Nasty. Die renommierte Outdoor-Reihe aus Nürnberg nimmt das Gelände an diesem Tag in Beschlag.

Camping ist natürlich wieder möglich. Wer es bequemer mag, kann sich sogar eine eigene, abschließbare "Lodge" vor Ort mieten. Tiefenentspannung findet man im Yoga-Bereich. Eine Runde Extra-Spaß versprechen Tretbootfahrten und der "Blop". Dahinter verbirgt sich ein Luftkissen, das auf dem Wasser liegt. Während einer auf den Blop springt, wird der andere, der am anderen Ende des Kissens steht oder sitzt, meterweit in die Luft gewirbelt. Wenn alles gut geht, landet der "Blopper" anschließend im kühlen Nass.

Ein weiteres Novum am Burning Beach Festival 2017 wird das bargeldlose Bezahlen an allen Essens- und Getränkeständen mit dem Chip am Einlassbändchen sein. Einfach mit Bargeld, EC Karte, etc. an den Aufladestationen aufladen, zahlen und am Ende des Events das Rückgeld wieder erstatten lassen

Für das Event verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 13. Juni um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.