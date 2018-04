Carsten Höfer im Fifty-Fifty: Wie wär's mit Freikarten?

Humorist tritt am 21. April vors Erlanger Publikum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Kabarettist Carsten Höfer ist mit einem neuen Programm unterwegs. In "EHE-MÄN" serviert er niveauvollen Humor oberhalb der Gürtellinie. Für das Gastspiel im Fifty-Fifty verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Carsten Hoefer unterhält am 21. April die Besucher des Fifty-Fifty. © pr



Geboren wird Carsten Höfer 1969 in Essen. Dem Kabarett nähert er sich schon in jungen Jahren. Er wird Mitglied einer Satiregruppe, die sich "Maulwürfe" nennt. In den Neunzigern wirkt Höfer bei der Gestaltung eines Rock-Musicals mit. Kurze Zeit später steht er mit seinem ersten Soloprogramm auf der Bühne. Mit "Bodenlose Nettigkeiten" absolviert er mehr als hundert Auftritte.

Höfer konzipiert weitere Shows und gibt ein Buch heraus. Außerdem ist der Essener Mitglied der renommierten German Speakers Association (GSA) und heimst zahlreiche Preise ein.

Am Samstag, 21. April (Beginn: 20 Uhr), kommt Carsten Höfer mit seinem aktuellen Programm ins Erlanger Fifty-Fifty. Der Gentlemankabarettist und Buchautor stürzt sich darin in das wohl größte Abenteuer des modernen Mannes: Er verwandelt sich in einen "EHE-MÄN" und damit in einen echten Superhelden für den Hausgebrauch.

Für dieses Event verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 17. April um 9 Uhr.

