Cesar Millan in Nürnberg: Tickets & Merch-Paket zu gewinnen

Hundeflüsterer tritt am 5. April in der Arena auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der prominente Hundetrainer tourt derzeit mit seinem Programm "Once Upon A Dog" durch den deutschsprachigen Raum. Für das Gastspiel in der Arena verlosen wir ein üppiges Merch-Paket inklusive 1x2 Tickets.

Cesar Millan kommt am 5. April in die Arena. © pr_by Cesarsway Inc



Cesar Millan kommt am 5. April in die Arena. Foto: pr_by Cesarsway Inc



Der aus Mexiko stammende Hundetrainer kann inzwischen auf über 25 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Mit seinen Methoden ermöglicht er ein glücklicheres Zusammenleben zwischen Zwei- und Vierbeinern, zwischen Herrchen beziehungsweise Frauchen und ihren geliebten Begleitern.

Sein Talent dazu entdeckt Cesar Millan bereits in jungen Jahren auf der Farm seines Großvaters. Nachdem er in die USA übersiedelt, macht er sich rasch einen guten Namen als Hundetrainer. Sämtliche Stars vertrauen ihm ihre Freunde auf vier Pfoten an. Darüber hinaus startet Millan eine eigene TV-Sendung.

Inzwischen gehört Cesar Millan wohl zu den prominentesten Hundeflüsterern weltweit. Sein Wissen teilt er mittlerweile nicht mehr nur im Fernsehen, sondern auch bei Auftritten vor mehreren tausend Menschen. In seinem aktuellen Programm "Once Upon A Dog" geht der Coach existenziellen Fragen des Zusammenlebens zwischen Mensch und Tier nach.

Für Millans Gastspiel am Donnerstag, 5. April (Beginn: 20 Uhr), in der Arena, das der Moderator Jan Köppen begleiten wird, verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze und ein Merch-Paket. Es besteht aus einem signierten Programmheft der Tour, einer DVD sowie einer Stofftasche. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. März um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.