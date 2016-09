Christian Springer in Roth: Wir verlosen Karten

NÜRNBERG - Mitte September startet der 12. Rother Kabarettherbst in der Kulturfabrik. Größen wie Lisa Fitz und Rick Kavanian geben sich dabei die Ehre. Christian Springer ist ebenfalls mit von der Partie. Der Münchner gastiert am 1. Oktober in Roth. Wir verlosen 2x2 Gästelisteplätze.

Christian Springer gastiert am 1. Oktober in der Rother Kulturfabrik. © pr_by Katharina Ziedek



Christian Springer kommt in München zur Welt. Die Liebe zum Kabarett, die Lust auf der Bühne zu stehen entdeckt er bereits im Kindesalter. Schon in der Schulzeit gründet er mit einem Kameraden seine erste Kabarettgruppe. Seit Mitte der Neunziger geht Springer regelmäßig mit seinen Soloprogrammen auf Tour.

Der Name seines aktuellen Programms ist nicht nur die Überschrift für einen Kabarettabend, sondern auch Statement: "Trotzdem" heißt weitermachen, nicht aufgeben, und sich nicht den Schneid abkaufen lassen. "Trotzdem" ist bestes politisches Kabarett. Dem Mann mit Haltung geht’s ums Ganze. Christian Springer gilt als der Aufreger unter Deutschlands Kabarettisten, der "Trotzdem-Män". Auf der Bühne steht ein satirischer Mutmacher, der leichtfüßig Sinn und Unsinn zu skurrilen politischen Kabarett-Geschichten verknüpft, in denen mehr als ein Körnchen Wahrheit steckt.

Im echten Leben hat Springer seine Leidenschaft zur Mission gemacht. Er versucht den Flüchtlingen im Nahen Osten mit seinem gemeinnützigen Verein Orienthelfer e.V. ein erträglicheres Leben zu schaffen.

Wir verlosen für seine Show am Samstag, 1. Oktober, in der Rother Kulturfabrik 2x2 Gästelistenplätze:

Sie müssen dazu nur folgende Frage beantworten: Wie heißt der gemeinnützige Verein, den Springer gegründet hat?

Die Antwort schicken Sie in einer Mail mit dem Betreff "Christian Springer" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 28. September 2016 um 9 Uhr.

