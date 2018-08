Christian Springer in Roth: Wir verlosen Karten

Humorist ist am 29. September in der Kulturfabrik zu Gast - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Wenn der Kabarettist auf der Bühne performt, fordert das seine Zuhörer zum Mitdenken auf. Für sein anstehendes Gastspiel in Roth können Sie 2x2 Gästelistenplätze gewinnen.

Christian Springer tritt am 29. September in der Kulturfabrik in Roth auf. © pr_by Gregor Wiebe



Christian Springer tritt am 29. September in der Kulturfabrik in Roth auf. Foto: pr_by Gregor Wiebe



Von Kindesbeinen an zieht es den am Silvestertag des Jahres 1964 zur Welt gekommenen Christian Springer auf die Bühne. Er singt im Kinderchor und tritt mit dem Ensemble vor Publikum auf. Noch während der Schulzeit gründet er mit Andreas Rüttenauer und Helmut Schleich die Kabarettgruppe Fernrohr.

Damit absolvieren die Herren bis in die späten 1990er hinein unzählig viele Auftritte im ganzen Land. Von da an gibt Springer auch Soloauftritte und präsentiert dabei eigene Programme. Er schreibt darüber hinaus für Ottis Schlachthof und tritt hin und wieder im Fernsehen auf. So leitet er beispielsweise seit 2013 gemeinsam mit Michael Altinger die Sendung "Schlachthof" im BR.

Neben all seinen künstlerischen Tätigkeiten engagiert sich Christian Springer außerdem schon seit Jahren im Nahen Osten. Regelmäßig reist Springer nach Syrien. Dort setzt er sich mit all seiner Kraft für die Opfer des Bürgerkrieges ein.

Am Samstag, 29. September, kommt der Kabarettist mit Köpfchen, der, wenn es sein muß, einen 80-Seiten-Brief an seinen Ministerpräsidenten schreibt, im Europarat vor den höchsten Entscheidungsträgern spricht und aufzeigt, wo was im Argen liegt, in die Kulturfabrik nach Roth.

Für den Auftritt (Beginn: 20 Uhr) verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 27. September um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.