Corroded im Z-Bau: Gewinnen Sie Freikarten

Schwedische Rocker schlagen am 2. März in Nürnberg auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die renommierten Nordlichter reisen mit einer neuen Scheibe gen Franken. Anfang März stellen sie "Defcon Zero" in der Noris vor. Für ihre Show verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Corroded treten am 2. März im Z-Bau vor die Meute. © pr



Die skandinavische Gruppe Corroded ist wohl jedem Schweden ein sehr guter Begriff. Vor allem deshalb, weil die Nummer "Time And Again" zur Titelmelodie der landesweit ausgestrahlten TV-Sendung "Survivor" gekürt wird. Als dann auch noch der Track "Age Of Rage" Verwendung im Videospiel "Battlefield" findet, kennt bald die halbe Welt die Rocker von Corroded.

Der Song markiert den Opener des 2010er Albums "Exit To Transfer" und ist fürwahr ein ziemlicher Brecher. Zwei Jahre später schicken Corroded mit "State Of Disgrace" eine weitere Langspielplatte ins Rennen. Bis die Schweden "Defcon Zero" auf den Markt bringen, vergehen jedoch schlappe fünf Jahre. Die Scheibe ist zwar einige Beats härter im Vergleich zu den Vorläufern. Dennoch verlieren die Rocker bei all der Wucht nie den melodischen Fokus aus den Augen.

Am Freitag, 2. März, (Beginn: 20 Uhr) präsentieren die Skandinavier das Werk im Z-Bau. Für den Auftritt verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 26. Februar um 9 Uhr.

