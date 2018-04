Dan Sperry in Fürth: Wir verlosen Karten für die Show

Illusionist gastiert am 30. April in der Stadthalle - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Die Auftritte des US-Amerikaners sind an Spannung kaum zu überbieten und mit Schockmomenten gespickt. Für den Auftritt des Magiers verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Dan Sperry tritt am 30. April in der Fürther Stadthalle auf. © pr



Dan Sperry zeigt sich bereits als Kind von der Welt der Magie fasziniert. Er eignet sich Tricks und Kniffs an. Damit verblüfft er die Gäste zunächst auf Privat-Partys und dann auf offiziellen Events. Mit 17 kürt ihn die Academy Of Magical Arts zum jüngsten Illusionisten aller Zeiten.

In Windeseile breitet sich seine Bekanntheit im ganzen Land aus. Sperry gibt Show um Show und landet fast unweigerlich auch in Las Vegas, wo er die Besucher mit seinen teilweise schockierenden Einlagen ein ums andere Mal um den Verstand bringt. Nach drei Jahren in der Wüste siedelt der Magier nach New York um.

Dem deutschen Publikum wird er durch seinen Auftritt beim Supertalent auf RTL ein guter Begriff. "The Strange Magic Tour" heißt die erste Soloreise des Schock-Illusionisten, dessen Performances für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet sind. Am Montag, 30. April (Beginn: 20 Uhr), kommt der Illusionist mit dem bizarren Erscheinungsbild in die Fürther Stadthalle.

Für dieses Event verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 26. April um 9 Uhr.

