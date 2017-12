"Das Eich" im Fifty-Fifty: Gästelistenplätze zu gewinnen

NÜRNBERG - Stefan Eichner ist Fan von Reinhard Meys Musik. Daher steht der Auftritt des "entspannten Franken" auch ganz im Zeichen des berühmten Songwriters. "Das Eich" wird ausschließlich Nummern von Mey zum Besten geben. Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Stefan Eichner ("Das Eich") spielt am 28. Januar im Fifty-Fifty. © pr



Eigentlich macht der Kulmbacher Stefan Eichner vorwiegend als musizierender Kabarettist von sich reden. Mit seinen Shows reist er bereits seit mehreren Jahre durchs Land. Sogar auf Kreuzfahrtschiffen finden Auftritte von ihm statt. Im kommenden April präsentiert er sein neues Programm mit dem Titel "Fürchtet Eich Nicht!" Die Show markiert zugleich sein zehnjähriges Bühnenjubiläum.

Bevor die feierliche Premiere in seiner Heimatstadt über die Bühne geht, zeigt sich "Das Eich" am Sonntag, 28. Januar, von einer anderen Seite. Der glühende Verehrer von Reinhard Mey spielt an diesem Abend ausschließlich Lieder des renommierten Musikers. Mit offizieller Genehmigung des Großmeisters in der Tasche und einer Gitarre in der Hand begibt sich Eichner um 18 Uhr auf das Podium des Fifty-Fifty in Erlangen.

Für diese Hommage an Reinhard Mey verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 22. Januar um 9 Uhr.

