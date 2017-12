"Das Lumpenpack" im E-Werk: Gästelistenplätze zu verlosen

Comedy-Duo kommt am 31. Januar nach Erlangen - vor 10 Stunden

NÜRNBERG - Max Kennel und Jonas Meyer sind "Das Lumpenpack" und bieten eine Art Konzertcomedy. Für ihr Gastspiel im Rahmen der "Die Zukunft wird groß"-Tour verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Das Lumpenpack tritt am 31. Januar im E-Werk auf. Foto: pr_by Fabian Stuertz



Die beiden Mitzwanziger Max Kennel und Jonas Meyer verdienen sich ihre ersten Sporen auf Poetry Slams. Seit 2012 agieren sie unter dem Namen "Das Lumpenpack" und servieren Konzertcomedy mit einer Gitarre, zwei Stimmen und ganz viel Konfetti.

Nach der "Steil-geh-LP" 2013 und dem 2015er Werk "Steil II" legen die Konfettiritter mit "Die Zukunft wird groß" das dritte Album vor. Mit dem Tonträger im Gepäck geht "Das Lumpenpack" nun auf gleichnamige Tour. Die Show, die das Duo am letzten Tag im Januar in Erlangen präsentieren wird, ist stets lustig, aber nie billig, ironisch, aber nie spottend, bissig, aber nie verletzend.

Unterstützung erhalten die zwei Jungs bei ihrem Auftritt vom Mannheimer Tino Bomelino. Er gilt weithin als einer der genialsten Künstler der deutschsprachigen Slamszene. Außerdem konzipiert er nicht nur irrwitzige Geschichten, sondern produziert Visuals und erstellt Kunst im öffentlichen Raum.

Für die Veranstaltung am Mittwoch, den 31. Januar, (Einlass: 19 Uhr - Beginn: 20 Uhr) im E-Werk verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 24. Januar um 9 Uhr.

