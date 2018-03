Desperate Journalist: Wir haben Freikarten

Indie-Wave-Helden aus UK performen am 12. April im Stereo - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Londoner Band, die bereits zwei Alben auf der Habenseite stehen hat, bereichert die Welt mit wunderbarem Postpunk. Für ihr Konzert in Nürnberg hauen wir 2x2 Gästelistenplätze auf den Putz.

Desperate Journalist treten am 12. April im Club Stereo auf. Foto: pr



Der Deutschlandfunk beschreibt den Sound der vor erst wenigen Jahren gegründeten britischen Band ziemlich treffend. Demnach ähnele deren Musik einer jungen stürmischen Romanze, die jederzeit außer Kontrolle geraten könne. Zugegeben, ein wirklich schöner Vergleich.

Aber es geht noch weiter. Denn laut des Deutschlandfunks täusche dieser Wirbelwind der Gefühle, der vor allem von Sängerin Jo Bevan ausgehe, etwas über die alten Wurzeln der Gruppe hinweg: So seien die Produktionen von Desperate Journalist gespickt mit musikalischen Verbeugungen vor Bands wie The Cure, Siouxsie and the Banshees, The Smiths oder auch den Manic Street Preachers.

Will man diese These nun auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, muss man sich nur einige wenige Tracks der Londoner anhören. Rasch stellt man fest, dass die Kollegen vom Deutschlandfunk mit ihrer Behauptung ziemlich richtig liegen. So ist deren Beurteilung so gesehen eigentlich nur noch wenig hinzuzufügen.

Vielleicht höchstens dies: Die Kapelle hat bereits zwei Alben in der Vita stehen. Außerdem erscheint in Kürze eine neue EP, von der es bereits jetzt eine Vorabsingle im Handel zu kaufen gibt.

Am Donnerstag, 12. April (Beginn: 20 Uhr), musizieren die Wave-Darlings auf der Stereo-Bühne. Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. April um 9 Uhr.

