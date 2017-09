Die Puppen sind los: Michael Hatzius in Roth

Comedian gastiert am 7. Oktober in der Kulturfabrik - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Der Berliner Schau- und Puppenspieler kommt mit seiner aktuellen Show "Echstasy" nach Mittelfranken. Für den Auftritt des preisgekrönten Künstlers nebst seiner überlebensgroßen Echse verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Michael Hatzius kommt mit seiner Echse am 7. Oktober in die Kulturfabrik. © pr



Michael Hatzius kommt mit seiner Echse am 7. Oktober in die Kulturfabrik. Foto: pr



Michael Hatzius ist studierter Schauspieler. Seinen Abschluss als Puppenspieler und Darstellender Künstler holt er sich 2006 an der renommierten Ernst Busch Schule in Berlin. Seither ist Hatzius an zahlreichen deutschen Theatern aktiv. Darüber hinaus wirkt er als Puppenspieler in TV-Sendungen und Werbeproduktionen mit.

Im Quatsch Comedy Club absolviert Hatzius seine ersten Auftritt mit einer überlebensgroßen Echse. Bei dem Tierchen handelt es sich um ein ausgewiesen mürrisch-charmantes Exemplar. Das Reptil ist mittlerweile sogar Gastgeber einer eigenen TV-Sendung.

Mit dem Programm "Die Echse & Freunde" geht Hatzius auf Tour. Im vergangenen Jahr legt der Künstler mit "Echstasy" nach. Neben der Echse und den anderen Publikumslieblingen aus dem ersten Programm, wie dem schüchternen Huhn, dürfen sich die Fans darüber hinaus auf weitere, ganz neue schräge Charaktere und viele weitere Überraschungen freuen.

Hatzius und seine tierischen Begleiter statten am Samstag, 7. Oktober, der Rother Kulturfabrik einen Besuch ab. Für die Veranstaltung verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 2. Oktober um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.