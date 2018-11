Dinnershow im Gutmann: Karten zu gewinnen

Seien Sie bei der Premiere von "Gangsters in Love" live dabei - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Zwischen November und April finden wieder zahlreiche "Krimidinner" im Gutmann am Dutzendteich statt. Für die Erstaufführung von "Gangsters in Love" am 4. Januar verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Gangsters in Love heißt es am 4. Januar im Gutmann. © pr_by Bilderhaus



Die neue Spielzeit hat begonnen. Daher stehen in den kommenden Monaten wieder viele unterhaltsame Dinnershows im Gutmann in Nürnberg, auf Schloss Atzelsberg sowie im Erlanger Nägelhof auf der Speisekarte. Angeboten werden insgesamt drei unterschiedliche Schlemmer Krimis und eine Show mit dem Magier und Mentalisten Danny Ocean.

Für die Premiere von "Gangsters in Love" am Freitag, 4. Januar, (Beginn: 19 Uhr) im Gutmann verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Der Gewinn beinhaltet den Eintritt und das Drei-Gänge-Menü. Getränke sind nicht im Preis enthalten.

Das Stück stammt wie so oft aus den Federn der Urvögel um Claudia Kurrle und Peter Knobloch. Ebenfalls mit von der Partie ist erstmals Knoblochs Sohn Julian. Der Frontmann der Band Zico hat darüber hinaus gemeinsam mit seinem Vater die dazugehörige Musik komponiert.

In der Mischung aus Kabarett, Theater und Comedy geht es um den in die Jahre gekommenen Bankräuber Charly, der sich eigentlich zu Ruhe setzen will. Mit seiner neuen Freundin Nathalie plant er jedoch einen allerletzten Coup. Weitere Infos zum Stück und zu anderen Shows und Terminen erhalten Sie auf der Seite von CA-Events.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken Sie die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 2. Januar um 9 Uhr.

