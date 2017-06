Dota ist da: Karten zu gewinnen

Songwriterin gastiert in der Kofferfabrik - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Fürther Kofferfabrik ist man Stolz wie Bolle, dass man Dota und ihren Gitarristen Jan für ein kleines Konzert gewinnen konnte. Für ihren intimen Auftritt am 23. Juni verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Dota und ihr Gitarrist Jan kommen am 23. Juni in die Kofferfabrik. © pr



Dorothea Kehr ist gebürtige Berlinerin. Ein brasilianischer Babysitter ist dafür verantwortlich, dass die kleine Dota Appetit auf Musik bekommt. Bei seiner Abreise hinterlässt er nämlich eine Kassette. Diese landet schließlich im Rekorder. Dota ist begeistert und singt die Texte irgendwann auswendig mit, ohne auch nur ein portugiesisches Wort zu verstehen.

Weil ihr das Singen auf Dauer nicht genügt, erlernt Dota nach und nach einige Instrumente. Einem Saxophon folgt die für eine Songwriterin fast schon obligatorische Gitarre. Waren ihre Lieder zu Beginn ihrer Laufbahn stark von südamerikanischen Klängen beeinflusst, präsentiert sich der aktuelle Sound von Dota und ihrer Band - übrigens allesamt hervorragende Jazz-Musiker - auch dem Folk-Rock nahe.

Bis heute hat sich die Gruppe erfolgreich gegen Knebelverträge der Industrie gewehrt. Stattdessen produziert die Band alle ihre Alben in Eigenregie. Vom ersten Akkord eines Songs bis hin zum Vertrieb der Werke. Am Freitag, 23. Juni, kommt Dota mit ihrem Gitarristen Jan in die Fürther Kofferfabrik. Während die Kollegen in der Hauptstadt an neuen Stücken arbeiten, präsentieren Dota und Jan die Stücke des ungewohnt elektronisch klingenden, aktuellen Albums im akustischen Gewand.

Für den Auftritt verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. Juni um 9 Uhr.

