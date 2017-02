Düster-Pop: Karten für Klez.e zu verlosen

NÜRNBERG - Nach einer achtjährigen Pause veröffentlicht die Gruppe um Tobias Siebert mit "Desintegration" ein neues, ziemlich düsteres Werk. Die Release-Tour führt Klez.e am 9. März ins Stereo. Für den Auftritt spendieren wir 2x2 Gästelisteplätze.

Klez.e stellen am 9. März ihr neues Album im Stereo vor. Foto: pr



Strippenzieher bei Klez.e ist Tobias Siebert. Der im Osten Berlins geborene Musiker produziert die Nummern der Gruppe, die 2002 beginnt, intelligenten Indie und überarbeiteten New Wave-Sound in Rillen zu pressen. Neben herkömmlichen Instrumenten wie Schlagzeug, Bass und Gitarre finden in der Musik von Klez.e auch Akkordeon und Orgel, Cello und Banjo Verwendung.

Nachdem die Band das Album "Vom Feuer der Gaben" 2009 veröffentlicht, zieht sich die Kapelle auf unbestimmte Zeit zurück. Tobias Siebert bleibt jedoch nicht untätig. Er haucht seinem Soloprojekt "And The Golden Choir" Leben ein und fährt damit etliche Erfolge ein. Außerdem beginnt er, andere Bands zu produzieren. Siebert mischt die Werke von unter anderem Enno Bunger, Me And My Drummer und Woods Of Birnam ab.

Diesen Januar meldet Siebert sich mit Klez.e zurück. Die Band, die nun nur noch als Trio in Erscheinung tritt, veröffentlicht mit "Desintegration" ein ungemein düsteres Werk. Die in deutscher Sprache gehaltenen Lieder transportieren Gefühle wie Melancholie, Mutloßigkeit und Wut. Die Hallfahnen wehen kräftig im Wind. Vieles erinnert an The Cure. Nicht nur der Album-Titel, der die deutsche Übersetzung eines Cure Werks ist. Überraschen tut das keinen, wenn man weiß, dass die Achtziger-Kult-Band zu den großen Vorbildern von Klez.e zählt.

Am Donnerstag, 9. März, gastieren die Hauptstädter im Stereo. Wir verlosen für die Show 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 6. März um 9 Uhr.

