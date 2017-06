E-Werk wird zum Berg-Werk: Wir verlosen Karten

Gewinnen Sie 2x2 Gästelistenplätze für die After-Berg-Party - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Während der Bergkirchweih lädt das E-Werk zum Nachglühen ins Kulturzentrum. Für die Abschluss-Fete am Samstag, 10. Juni, können Sie 2x2 Gästelistenplätze abstauben.

Yannick Dixken spielt am 10. Juni im E-Werk. © pr_by Yannick Wenzel



Yannick Dixken spielt am 10. Juni im E-Werk. Foto: pr_by Yannick Wenzel



Spätestens dann, wenn oben auf dem Berg die Lichter angehen, die Musik leise wird und der Kellner mit einem strengen Blick auf die Uhr das letzte Schaumige überreicht, schrillen bei den meisten Gästen die Alarmglocken. Schließlich will erfahrungsgemäß kaum einer der angeschwipsten Besucher früher als nötig nach Hause. Stattdessen möchte man sich lieber noch ein, zwei weitere Helle einschenken.

Doch weil die Wirte der Bergkirchweih gegen 23 Uhr die Hähne abdrehen müssen, sind die Schluckspechte dazu gezwungen, ihr Lager aufzugeben und sich nach Alternativen umzusehen. Eben da springt das E-Werk in die Bresche. Das Kulturzentrum - im Stechschritt vielleicht gerade einmal zehn Minuten vom Fuße des Berges entfernt gelegen - lädt alle Nimmermüden zur Berg-Werk-Party ein.

Vom 1. bis zum 10. Juni darf im gesamten Haus weitergefeiert werden. Für das Event am Samstag, 10. Juni, an dem unter anderem der Techno-DJ Yannick Dixken sein Können zeigt, verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Neben elektronischen Sounds stehen auf den anderen Floors andere Stile wie HipHop und sogar Schlager im Fokus. Eins ist also klar: Es ist für jeden etwas dabei.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 7. Juni um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.