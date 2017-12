Egotronic im Z-Bau: Wir haben Gästelistenplätze

Berliner Electropunks kommen am 20. Januar nach Nürnberg - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem die Truppe 2017 das mittlerweile achte Album auf den Markt gebracht hat, geht es nun auf ausgedehnte Club-Tour. Für den Auftritt in Nürnberg verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Egotronic spielen am Samstag, 20. Januar, im Z-Bau. © pr_Mimikry Berlin



Nein, für leise Töne ist die Berliner Kapelle Egotronic eher weniger bekannt. Die Jungs sind laut. Vielleicht sogar mehr als das. Das müssen sie auch sein. Denn nur so kommen ihre gesellschaftskritischen Ansagen an, finden Gehör und landen für immer im Kopf des Hörers, der sich derweil zu den messerscharfen Beats rhythmisch bewegt.

In diesem Jahr hat die Truppe das achte Studioalbum auf den Weg gebracht. "Keine Argumente" beinhaltet robusten Punk, den die Egotronics mit Drums, Bass, Synths und Gitarre fernab jedweder prolliger Attitüde anreichern. Den Rest besorgen elektronische LoFi-Sounds, die an alte Zeiten erinnern. Dennoch klingt das Ganze amtlich, dick produziert und keinesfalls nach Proberaum.

Im Rahmen ihrer Tournee legen Egotronic auch einen Stopp in Nürnberg ein. Am Samstag, 20. Januar, (Einlass: 19.30 Uhr - Beginn: 20.30 Uhr) sind sie in der Galerie des Z-Baus zu Gast. Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 15. Januar um 9 Uhr.

