Electro Deluxe in Roth: Gewinnen Sie Freikarten

Französischen Nu-Jazzer sind am 21. März zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Truppe aus unserem westlichen Nachbarland steht für knackigen Funk. Für ihren Auftritt im Rahmen der Rother Bluestage verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Electro Deluxe treten am 21. März in der Kulturfabrik auf. © pr



Electro Deluxe treten am 21. März in der Kulturfabrik auf. Foto: pr



Die Gruppe Electro Deluxe füllt in ihrem Heimatland problemlos größere Hallen und gastiert auf jedem Festival zwischen Paris und Marseille. Das, was Sänger James Copley und seine Mannen vom Stapel lassen, kann man getrost als fulminant bezeichnen. Ihre Art Funk kommt ungemein knackig daher.

So sind bislang alle Alben zu echten Verkaufshits mutiert. Nicht nur in Frankreich. Auch Deutschland ist inzwischen infiziert vom mitreißenden Cocktail aus schmutzigem Funk & Soul, der sofort in Ohr und Beine geht.

Mit ihrer Musik passen sie perfekt auf die Rother Bluestage. Die sieben Monsieurs gastieren am Mittwoch, 21. März, in der Kulturfabrik. Ab 20 Uhr zünden sie dort ein hell leuchtendes musikalisches Feuerwerk.

Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. März um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.